Jimmy van Zutphen sterk in tienkamp Tata Chess

SCHAKEN - Jimmy van Zutphen heeft zijn groep gewonnen tijdens de tienkamp van Tata Steel Chess. De Beverwijker was met 6 punten uit negen partijen de beste van groep 2G.

Van Zutphen verdiend daarmee promotie naar groep 1. De schaker van De Wijker Toren speelde de eerste drie partijen remise, maar kwam daarna in vorm en hij won zijn vierde en vijfde partij. In ronde zes, acht en zondag in de slotronde speelde hij ook remise, maar de winst in de zevende...