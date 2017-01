Vizier niet op scherp bij Racing Beverwijk

Foto Machiel Kraaij Center Hein Kuijl vuurt een schot af op de basket van Pioneers.

BASKETBAL - Racing Beverwijk is er zaterdag na een spannende wedstrijd tegen Almere Pioneers niet in geslaagd de aansluiting te behouden met de drie beste ploegen in de eerste divisie A. De formatie van Luigi Sintiago verloor in De Walvis met 63-69.

Door Remco Tervoort - 29-1-2017, 18:39 (Update 29-1-2017, 18:39)

Sintiago had zondagochtend de wedstrijd al teruggekeken en volgens hem was het duidelijk waar de nederlaag aan te wijten was. ,,We schoten slecht. Van de 27 driepunters waren er maar 5 raak. Normaal maken wij er wel tien. Dat scheelt...