Zuid-Koreaanse schaaktalenten afgereisd naar Wijk aan Zee voor Tata Steel Chess

Foto Jinwoo Song Heonwoo Kim uit Zuid-Korea nam het vrijdag op tegen Jan Hettema.

WIJK AAN ZEE - Hij komt nauwelijks boven de stukken uit, maar Heonwoo Kim doet toch al mee aan de tienkamp van het Tata Steel Chess Tournament. Het Zuid-Koreaanse schaaktalent is met een delegatie uit zijn land naar Wijk aan Zee afgereisd om beter te leren schaken. ,,Op sommige dagen zitten we aan het ontbijt met wereldkampioen Magnus Carlsen’’, vertelt hun trainer Jinwoo Song in café De Zon.

Door Kees van Dalsem - 27-1-2017, 17:41 (Update 27-1-2017, 17:42)

De Zuid-Koreanen verblijven tijdens het toernooi in het Fletcher Hotel in het dorp, hetzelfde...