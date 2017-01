Oud-kampioen Karpov weer terug in Wijk aan Zee

Foto ANP Karpov in actie tijdens het Hoogovens Schaaktoernooi in De Moriaan in de jaren 90.

WIJK AAN ZEE - Voormalig wereldkampioen schaken Anatoli Karpov (65) zal op zondag 29 januari te gast zijn op de laatste speeldag van het Tata Steel Chess Tournament. Hij zal om 12 uur de ronde openen met de traditionele gongslag. Karpov zal ’s avonds ook de slotceremonie en prijsuitreiking bijwonen.

De Russiche grootmeester wist in 1988 en 1993 het schaaktoernooi in Wijk aan Zee te winnen. Daarnaast deed hij mee aan het toernooi in 1998 (6e) en in 2003 (11e). Hij was de beste van de wereld van 1975 tot 1985 en tussen 1993 en 1999 en wordt daardoor gezien als een van de beste schakers aller tijden. De laatste jaren speelt de oud-kampioen voornamelijk rapid- en exhibitiepartijen. Karpov zit sinds 2005 in het Russische parlement.