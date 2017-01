Richard Schelvis speelt op Tata Chess graag zijn eigen repertoire

Foto Ron Pichel Richard Schelvis (rechts) kijkt geconcentreerd naar zijn stelling. Hij speelde woensdag uiteindelijk remise.

WIJK AAN ZEE - Met een score van 2,5 uit 6 in groep 2C van Tata Chess valt zijn tienkamp qua resultaat een beetje tegen. Maar met zijn spel is Richard Schelvis (21) wel tevreden. „In de wedstrijden die ik verloor werd ik niet overspeeld. Maar door een klein foutje kwam ik telkens in tijdnood.”

Door Derk Bruger - 25-1-2017, 23:14 (Update 25-1-2017, 23:14)

Bij één van die nederlagen gooide Schelvis zijn koningsvleugel open. „Ik dacht dat ik een betere setting had maar het plan ontbrak. Bij mijn tweede nederlaag had...