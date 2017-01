Odin gaat in beroep tegen straf licentiecommissie

HEEMSKERK - Odin’59 gaat in beroep tegen de drie punten in mindering die de licentiecommissie van de KNVB heeft opgelegd. De Heemskerkse club wil en kan niet voldoen aan een van de eisen voor een licentie: het hebben van contractspelers.

Door Kees van Dalsem - 25-1-2017, 22:34 (Update 25-1-2017, 22:34)

„We hebben in de statuten van onze club staan dat we een amateurvereniging zijn en spelers niet betalen, dus volgens onze eigen regels mogen we geen voetballers onder contract hebben”, zegt Joop de Vries van Odin. „Maar al zouden we het wel...