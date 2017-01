Geboren Velsen-Noorder André Rijnders met ZAP tegen ADO’20 in beker

Foto George Stoekenbroek Trainer André Rijnders van ZAP: ,,Er lopen bij de clubs in de regio nog veel mensen rond die ik nog ken uit mijn tijd als voetballer.’’

BEVERWIJK - André Rijnders is woensdagavond met ZAP weer even terug op zijn geboortegrond. De trainer van de club uit Breezand neemt het op tegen ADO’20 in de districtsbeker. ,,Het is altijd leuk om weer in de IJmond te zijn’’, zegt de geboren Velsen-Noorder. ,,Maar we hebben niet de illusie dat we van de hoofdklasser kunnen winnen.’’

Door Kees van Dalsem - 24-1-2017, 17:02 (Update 24-1-2017, 17:02)

Rijnders speelde dertien jaar voor VVB en FC Velsenoord en woonde lang in Beverwijk. ,,Er lopen bij de clubs in de regio nog veel mensen...