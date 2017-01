Brands ook volgend seizoen trainer van FC Velsenoord

VELSEN-NOORD - Danny Brands is ook volgend seizoen de trainer van FC Velsenoord. De West-Friese trainer is met de vereniging nog volop in de race voor het kampioenschap in de vierde klasse D zaterdag.

Ook verzorger Robin Vonk zal komend seizoen aan de club verbonden blijven.

,,In een rondgang binnen selectie, begeleiding en bestuur leerde ons kennen dat de positie van de trainer onomstreden is. Zowel spelers als trainer zijn van mening dat er nog voldoende rek in de groep zit voor een...