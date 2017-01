Jack Laan (ADO’20) bergt keepershandschoenen op, maar sluit comeback als spits niet uit

Foto Kees Blokker Jack Laan in actie voor ADO’20 vorig seizoen tegen Nieuw Utrecht.

HEEMSKERK - Jack Laan was het zat. Elk seizoen stond de keeper van ADO’20 wel een tijd langs de kant met een ontsteking van de slijmbeurzen in zijn heup. ,,Ik wil niet meer toekijken. Bovendien kan ik als gymdocent geen risico nemen. Daarom moet ik met keepen stoppen. Heel vervelend, ik ben pas 26, maar het is niet anders.’’

Door Kees van Dalsem - 23-1-2017, 17:07 (Update 23-1-2017, 17:07)

Laan was bezig aan zijn derde seizoen in Heemskerk. In zijn eerste en tweede jaar was hij de onbetwiste nummer 1, maar dit...