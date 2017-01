Jesper de Vré wijst ADO’20 de weg

Foto Ron Pichel Verdediger Donny Rijnink scoorde de vierde treffer voor ADO’20.

HOOFDKLASSE A - Een high five of een klets op zijn schouder. Jesper de Vré is zondagmiddag met twee treffers in de zege op JOS/Watergraafsmeer (4-0) de gevierde man bij zijn club ADO’20.

Door Dennis Mantz - 22-1-2017, 21:02 (Update 22-1-2017, 21:02)

Op zijn dagtitel als man van de wedstrijd was dan ook niets af te dingen. Natuurlijk zijn spel, maar bovenal zijn treffers die de opmaat betekenden naar de vierklapper. „Het hele seizoen sta ik eigenlijk al in de spits, maar vandaag voor het eerst op nummer tien. En ik...