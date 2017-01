Cas begint sterk aan kampioenspoule

RUGBY - Cas RC is de kampioenspoule van de ereklasse goed begonnen. Op bezoek bij de Haagsche Rugby Club, een traditioneel lastige tegenstander voor de Castricummers, werd met 18-22 gewonnen.

Door Derk Bruger - 22-1-2017, 20:52 (Update 22-1-2017, 20:52)

Met de Haagse formatie had de ploeg van coach Rodney Hermans nog een rekening te vereffenen. ,,Vorig jaar werden wij daar in de kampioenspoule echt afgeslacht (51-8) en begin dit seizoen verloren we daar ook. Het is voor ons altijd lastig winnen daar. Zowel als speler als als coach.”

HRC meldde zich zaterdagmiddag...