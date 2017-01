Goede start Thomas Broek bij tienkamp Tata Steel Chess

SCHAKEN - Thomas Broek van De Wijker Toren is goed begonnen aan de tienkamp van Tata Steel Chess. De Egmonder behaalde drie overwinningen uit de eerste drie partijen in zijn groep 2D.

Sjoerd Plukkel is de hoogst geplaatste schaker van De Wijker Toren. Hij speelt in groep 1B en heeft tot nu toe een score van 50 procent. Net als zijn club en teamgenoot Jimmy van Zutphen in groep 2G.

Richard Schelvis uit Heemskerk heeft 1 punt uit drie partijen in groep 2C....