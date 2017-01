De Kennemers uit de beker

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Terence Groothusen springt beduidend hoger dan Mitchell Kloes van De Kennemers.

DISTRICTSBEKER - Uiteindelijk viel niets op de 2-0 bekerzege van eersteklasser EDO aan te merken, maar als De Kennemers in een fase dat de ploeg goed voor de dag kwam zorgvuldiger met de kansen was omgesprongen, had er misschien nog een verrassing in kunnen zitten

Door Rinus van der Lugt - 22-1-2017, 17:37 (Update 22-1-2017, 17:37)

,,Wij proberen zo lang mogelijk mee te gaan”, hield trainer Jos van Veelen van De Kennemers zijn spelers voor aanvang van de wedstrijd voor. ,,Speel compact zodat de ruimte tussen de linies klein blijven.”

Hoewel de bezoekers zonder...