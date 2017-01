FC Velsenoord overwintert aan de Spaanse kust

Foto Eric Goedhart Vrijdagmiddag speelde Velsenoord een voetvolleytoernooi.

MARBELLA - FC Velsenoord overwintert aan de Spaanse kust. De koploper van de vierde klasse D zaterdag start in Marbella aan de tweede seizoenshelft. Bestuurslid Eric Goedhart doet uit Spanje verslag.

,,Voor het tweede jaar in successie is FC Velsenoord in het Spaanse Marbella op trainingskamp. Donderdagochtend moesten we vroeg naar Schiphol, want we hadden de vlucht van 6.50 uur naar Malaga. Bij aankomst was het net iets warmer dan in Nederland, maar ook hier lag de sneeuw op de bergtoppen. Na...