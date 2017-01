Niels van de Ven: De groengouden leeuw van Cas RC

Foto Theo Beentjes Niels van de Ven in actie tegen landskampioen Hilversum.

CASTRICUM - Hij is pas 24 jaar, maar Niels van de Ven heeft al een heel leven achter zich. De loose forward verhuisde op zijn tiende naar Zuid-Afrika en kwam daar in aanraking met rugby. Via de Spaanse competitie kwam hij dit seizoen in Castricum terecht waar hij sindsdien de aanvoerdersband draagt en zijn debuut maakte voor het Nederlands team.

Door Derk Bruger - 19-1-2017, 17:33 (Update 19-1-2017, 17:33)

Barcelona

„Ik heb tot mijn negentiende in Zuid-Afrika gewoond. Daarna verhuisde ik naar Barcelona om te studeren. Daar ben ik gaan rugbyen voor...