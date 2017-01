Atleet Stan Niesten kan al jaar niet hardlopen

Foto SCS/Erik van Leeuwen Stan Niesten in actie tijdens het EK cross in 2015. Hij werd toen knap zesde bij de junioren. Het was zijn laatste goede resultaat.

BEVERWIJK - Op tweede kerstdag 2015 raakte Stan Niesten geblesseerd en de Beverwijkse atleet is nog steeds niet fit. Deze week zette hij voorzichtig de eerste stapjes, na een ingewikkelde blessure aan zijn teen. ,,Maar ik doe heel voorzichtig, ik wil niet opnieuw een terugval hebben.’’

Door Kees van Dalsem - 19-1-2017, 17:28 (Update 19-1-2017, 17:28)

De 20-jarige Niesten is meervoudig Nederlands kampioen hardlopen bij de junioren, maar de laatst wedstrijd waar hij aan mee kon doen is de Kerstcross in Opmeer, ruim een jaar geleden. ,,Dat is een zware wedstrijd over...