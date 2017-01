’Zonder meer aangeslagen tienkamp in’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Sylvain de Ruijter: ,In mijn geval komen nederlagen te hard aan.”

WIJK AAN ZEE - Er waren in het verleden momenten dat de vrouw van gepassioneerd schaker Sylvain de Ruijter manlief adviseerde de stoppen met het spelen van wedstrijden. Nederlagen hakten er simpelweg te erg in. De term ’zelfhaat’ valt zelfs als de obligatiebelegger van Nationale Nederlanden terugdenkt aan verliespartijen achter het schaakbord.

Door Rob Spierenburg - 19-1-2017, 16:53 (Update 19-1-2017, 16:59)

Inmiddels kan De Ruijter naar eigen zeggen heel wat beter omgaan met het misgrijpen van een heel of half punt. Dat is maar goed ook, want aan de dagvierkamp die...