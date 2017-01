Jong elan op vierkamp Tata Steel Chess

Foto Kees van Dalsem Senya Krasikov (L) staat na twee rondes op twee punten. Daniel van Cleef (R) staat helaas nog op nul.

WIJK AAN ZEE - Ze vallen snel op tussen het veelal oudere deelnemersveld van de dagvierkampen van Tata Chess. ’Ze’ zijn Daniel van Cleef en Senya Krasikov (beiden 9) uit Amsterdam. De twee schoolgenoten komen beiden uit in groep 9. Daniel in 9A en Senya in 9B.

Door Derk Bruger - 17-1-2017, 19:25 (Update 17-1-2017, 19:25)

Ondanks hun jonge leeftijd schaken de twee al lang. ,,Sinds mijn vierde”, vertelt Daniel. ,,Mijn oudere broer Matteo deed het al en daardoor ging ik ook spelen. Ik vond het snel leuk om te doen.”

Senya...