Jort van der Meulen volgt Smit op bij FC Castricum

CASTRICUM - Jort van der Meulen is volgend seizoen de hoofdtrainer van FC Castricum. De Beverwijkse oefenmeester is nu nog de assistent van Arvid Smit, die na de zomer bij DEM op de bank zit.

Van der Meulen was eerder al hoofdtrainer van onder andere Wijk aan Zee, maar hij was ook werkzaam bij DEM. Het was niet onlogisch geweest als Van der Meulen Smit als assistent was gevolgd naar de Beverwijkse eersteklasser, maar hij kiest ervoor om weer op eigen benen...