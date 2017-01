Odin’59 nog dieper in de problemen

Foto Orange Pictures/Wim Wobbes Jim Hulleman schiet van elf meter tegen de benen van Peter Messemaker en verzuimt Odin op voorsprong te brengen.

VOETBAL DERDE DIVISIE ZATERDAG - Odin-aanvaller Jim Hulleman zal in de nacht van zaterdag op zondag nog wel een paar keer badend in het zweet zijn wakker geworden. Door het missen van een strafschop was hij namelijk de oorzaak dat de ploeg uit Heemskerk voor de twaalfde maal op rij niet met een zege de kleedkamer kon opzoeken. Nu was het FC. Rijnvogels dat profiteerde van deze misser: 2-0.

Door Rinus van der Lugt - 15-1-2017, 20:40 (Update 15-1-2017, 20:40)

De gaten sprongen bijna in de reclameborden, zo kwaad was trainer Richard Plug....