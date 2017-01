Geen zege DSS, wel progressie

Foto Dennis Mantz Melissa Wilmsen van DSS kan een strafworp niet benutten. Dat deed ze wel enkele malen met haar handelsmerk: het lobje over de keeper.

HANDBAL - De digitale klok in sporthal De Waterakkers staat zaterdagavond stil, de wedstrijd tussen DSS en Fiqas/Aalsmeer is ten einde (25-29). Johan van Huisstede trommelt zijn equipe onder het scorebord bij elkaar en neemt het woord. Zijn boodschap in het kringgesprek? „Simpel, geen loon na werken.”

Door Denns Mantz - 15-1-2017, 20:11 (Update 15-1-2017, 20:18)

De adrenaline giert bij Van Huisstede bij zijn wedstrijdanalyse nog altijd door zijn lichaam. Hij leefde zaterdag weer intens mee. Zichtbaar met een verhoogde temperatuur achter de bank met wisselspelers. Want dan mag er best...