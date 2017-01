Johan Kroon keer jaarlijks terug naar de kust om te schaken bij Tata Chess

Foto Ron Pichel Op zondag nam Johan Kroon het op tegen Michiel van der Linden in groep 7W. Hij won en pakte daarmee de eindzege in zijn groep.

SCHAKEN - Het zal niemand ontgaan zijn dat Tata Chess weer begonnen is. Voor de één is het het hoogtepunt van het jaar, de ander zet hier zijn eerste zetten op het bord. Voor Johan Kroon (59) is het een jaarlijks terugkerend ritueel.

Door Derk Bruger - 15-1-2017, 19:54 (Update 15-1-2017, 19:54)

,,Inmiddels doe ik zo’n dertig jaar mee”, vertelt de Wijk aan Zeese Bussummer. ,,Ik was ooit medeoprichter van schaakgenootschap Het Paard van Ree en was nog een tijdje de eerste secretaris. We speelden gewoon op de woensdagavonden in de...