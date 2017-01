Giri opent tegen Karjakin in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Anish Giri begint zaterdag zijn jacht op de titel bij het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee tegen Sergej Karjakin. De Russische topschaker verloor in november de tweekamp om de wereldtitel tegen Magnus Carlsen, die met tiebreaks moest worden beslist. Karjakin klopte Carlsen een paar weken later wel in de strijd om de wereldtitel blitz (snelschaken).

Door ANP - 13-1-2017, 22:09 (Update 13-1-2017, 22:09)

De 27-jarige Rus behoort bij Tata Steel Chess, het toernooi dat hij in 2009 won, tot de favorieten voor de eindzege. De Nederlandse troef Giri wil ook meedoen om de eerste plaats. ,,Ik ga zeker voor de winst'', zei de 22-jarige schaker in de aanloop naar het prestigieuze toernooi.

Wereldkampioen Carlsen verdedigt zijn titel in Wijk aan Zee. De Noor begint tegen de Amerikaan Wesley So. Giri treft Carlsen tijdens de zevende ronde, volgende week zaterdag. Twee keer wijken de grootmeesters tijdens het toernooi uit naar een andere locatie: de Rotterdamse Kuip (vijfde ronde) en De Philharmonie in Haarlem (tiende ronde). Bij een gelijke eindstand na dertien rondes wordt voor het eerst een tiebreak gespeeld.