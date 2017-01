Honderden jeugdatleten naar Camping Bakkum

Foto PR Honderden atleten staan zaterdag aan de start op Camping Bakkum.

CASTRICUM - Zo’n 650 jeugdatleten komen zaterdag naar Camping Bakkum. AV Castricum houdt op het terrein aan de Zeeweg de tweede wedstrijd van de crosscompetitie 2016/2017.

De deelnemers, in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, zijn afkomstig van ruim 15 Noord-Hollandse verenigingen. Ook AV Castricum zal met een grote afvaardiging van zo’n 75 pupillen en junioren aan de start verschijnen. Er wordt gestart om 11.30 uur en het duurt tot 15 uur. Een serie van drie wedstrijden gevolgd door een finale moet duidelijk maken wie zich voor een jaar kampioen van het district mag noemen. De finale is op 11 maart in Amsterdam.