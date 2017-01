Jimmy Hendriks uitgeschakeld in voorronde van Lakeside

CASTRICUM - Jimmy Hendriks is niet doorgedrongen tot het hoofdtoernooi van de Lakeside, het WK van de BDO. De Castricumse darter verloor maandagmiddag in de voorronde van David Cameron. De Canadees was met 3-1 te sterk.

Hendriks begon goed aan de wedstrijd en pakte de eerste set. Maar de tweede set was voor Cameron en daarna kon de Noord-Hollander zijn tegenstander geen pijn meer doen.

Had Hendriks gewonnen, dan speelde hij dinsdag tegen zijn landgenoot Danny Noppert. De Castricummer werd in Engeland bijgestaan...