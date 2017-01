Darter Jimmy Hendriks in actie op Lakeside

Foto PR Jimmy Hendriks won op de Lakeside in 2013 van Martin Adams.

CASTRICUM - Jimmy Hendriks komt maandag in actie op de Lakeside, het officieuze WK van de BDO. De Castricumse darter speelt in Frimley Green tegen de Canadees David Cameron.

Volgens de bookmakers is Hendriks de favoriet voor de partij in de eerste ronde. Hij komt maandagmiddag vanaf 14 uur in actie in Engeland.

Mocht Hendriks winnen, dan speelt hij dinsdag in de tweede ronde tegen zijn landgenoot Danny Noppert, een van de kanshebbers voor de titel. Er doen in totaal acht Nederlanders mee...