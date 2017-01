Weekend speciaal voor kinderen tijdens Tata Chess Tournament

WIJK AAN ZEE - Tijdens het tweede weekend van het Tata Steel Chess Tournament staat kinderen centraal.

Tata Steel en de gemeente Beverwijk hebben voor zaterdag 21 en zondag 22 januari een speciaal programma opgesteld voor de jeugd. Op het programma staan een workshop vloggen, schaaklessen via de online game van Chessity, schaakcommentaar voor kinderen, een verrassingsfilm en uiteenlopende creatieve workshops.

De activiteiten vinden plaats in Basisschool De Vrijheit in Wijk aan Zee. Voor deelname aan het ’Kids Weekend’ is aanmelding vooraf vereist....