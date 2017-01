Bert Verduin had het Friese volkslied alvast geleerd

Foto ANP De kopgroep in Dokkum. Bert Verduin (links) schaatst achter Henk van Benthem en Henk Angenent.

Mooie sportprestaties leveren altijd blijvende herinneringen op. Elke maand gaan we op zoek naar het verhaal achter een belangrijk moment uit de sportgeschiedenis van de IJmond. Vandaag: Het Moment van schaatser Bert Verduin.

Door Kees van Dalsem - 5-1-2017, 14:30 (Update 5-1-2017, 14:30)

Bert Verduin staat nog steeds wekelijks op de schaats. Want het hoeft maar twee weken goed te vriezen en dan kan er een Elfstedentocht worden uitgeschreven. Door zijn noeste trainingsarbeid was hij in 1997 in de vorm van zijn leven, maar winst zat er net niet in. De Heemskerkse...