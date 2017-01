De oplossing voor Linda Bolder lag in Israël

Foto United Photos/Paul Vreeker Linda Bolder: „Ik ga judo niet half doen, ik heb geen zin om me weg te laten smijten.”

VELSERBROEK - Zonder leedvermaak beziet ze hoeveel reuring de nieuwe aanpak in het Nederlandse topjudo teweeg brengt. Het bevestigt Linda Bolder alleen maar in haar oordeel dat de keuze verstandig is geweest om twee jaar geleden voor Israël uit te komen.

Door Arnold Aarts - 2-1-2017, 16:54 (Update 2-1-2017, 16:54)

De 28-jarige Velserbroekse was het in december 2014 helemaal zat. Ze merkte dat het voortdurende gezever van de judobond over haar begeleiding alleen maar energie vrat. De strijd om te blijven mogen worden gecoacht door Ben Rietdijk wilde ze niet langer...