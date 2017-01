’Op naar de Halve van Egmond’

Foto Dennis Mantz De hardlopers voor de lange afstanden zijn onderweg. Niels Gersonius (1288) bleek op de 15 kilometer van start tot finisch dominant.

ATLETIEK - Met de iconische Egmond Halve Marathon op de kalander in januari, werd de Strand- en Duinloop in Castricum op oudjaarsdag door veel lopers gezien als de ideale opmaat richting deze wedstrijd.

Door Dennis Mantz - 2-1-2017, 9:54 (Update 2-1-2017, 9:54)

Hoe voelen de kuiten langs de vloedlijn op het rulle zand? En hoe zit het met de gewrichten, of het uithoudingsvermogen met een rauwe tegenwind? Kortom, een soort van generale repetitie of laatste lakmoesproef. Want alle elementen van de Egmond-loop komen wel aan bod. Vanaf atletiekvereniging AV Castricum eerst...