Beverwijker Dylan George wil droom waarmaken bij FC Twente

Foto Orange Pictures/Albert ten Hove Dylan George was dit seizoen matchwinner in het duel tussen Jong Twente en Jong Vitesse.

BEVERWIJK - Hij vertrok op dertienjarige leeftijd uit Beverwijk om zijn droom waar te maken. Dylan George verruilde DEM C1 voor een plek in de jeugdopleiding van FC Twente. Vijf jaar later is de 18-jarige aanvaller basisspeler van Jong FC Twente en lonkt zijn officiële debuut in het eerst elftal van de eredivisieclub.

Door Remco Tervoort - 29-12-2016, 17:31 (Update 29-12-2016, 17:31)

Dylan George gold als één van de grootste talenten van DEM in een toch al zeer talentvolle lichting jeugdspelers. Hij werd gescout op een toernooi waar hij met een...