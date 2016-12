Rensenbrink te gast op voetbalbeurs bij Telstar

Foto ANP Rob Rensenbrink.

VELSEN-ZUID - Rob Rensenbrink is te gast op de vijfde voetbalbeurs op zaterdag 7 januari in het stadion van Telstar.

De oud-international, bekend van de bal op de paal in de finale van het WK van 1978, wordt geïnterviewd door David Endt. Rensenbrink, afkomstig uit Oostzaan, was in 1973 topscorer van België. Drie jaar later won hij de Gouden Schoen. De Nederlandse linksbuiten viel vooral op door zijn onnavolgbare dribbels, snelheid en fluwelen techniek. Dat leverde hem destijds de bijnaam ’het slangenmens’...