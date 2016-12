Kiwi’s van Cas RC hokken in Castricum

Foto Ron Pichel Vier kiwi’s in één huis: (v.l.n.r.) Tyler Koning, Teancum Kahaki, Carlin Dunn (boven) en Clayton Kiwara (onder).

CASTRICUM - Het klinkt bijna als een scenario voor een willekeurige sitcom op Comedy Central. Haal vier Nieuw-Zeelandse rugbyers naar een dorp en stop ze samen in een doorzonwoning. Het script schrijft zich bijna vanzelf en een lachband is niet nodig want de bulderende lach van de kiwi’s is tot ver buiten de set te horen.

Door Derk Bruger - 26-12-2016, 15:47 (Update 26-12-2016, 15:47)

De hoofdrolspelers in deze serie zijn Carlin Dunn (20), Teancum Kahaki (21), Tyler Koning (23) en Clayton Kiwara (28). Het viertal werd deze zomer bereid gevonden...