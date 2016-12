Kees Luijckx is bij SonderjyskE weer de oude

Foto Svend Anker Iversen Kees Luijckx in het shirt van SonderjyskE.

SILKEBORG - Zijn voetbalavonturen in Griekenland en Hongarije werden niet wat hij ervan verwachtte, maar bij SonderjyskE in Denemarken is Castricummer Kees Luijckx op zijn plek. ,,Het is weer zoals vroeger.’’

Door Milo Lambers - 22-12-2016, 16:55 (Update 22-12-2016, 16:55)

Op een koude, winderige maandagavond in december speelt SonderjyskE, de Deense nummer twee van vorige seizoen, uit tegen Silkeborg. In het Mascot Park-stadionnetje, met tribunes in een hoefijzervorm, zitten drieduizend voetballiefhebbers verscholen onder zelf meegebrachte kleedjes kleumend naar de wedstrijd te kijken. De geluidproductie van de Silkeborg-aanhang beperkt zich tot een...