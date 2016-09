Kennemers niet goed, toch drie punten

VOETBAL TWEEDE KLASSE A - De Kennemers speelde de eerste twee wedstrijden goed, maar kreeg te weinig. Nu speelde de ploeg van Jos van Veelen slecht tegen ZAP en ging het met drie punten naar huis.

Voor de Beverwijkse tweedeklasser kwam de overwinning precies op het goede moment. Want met een punt uit twee wedstrijden was de start van het seizoen nog niet om over naar huis te schrijven. ,,Hadden we vandaag verloren, dan hadden we naar onder moeten kijken en dat...