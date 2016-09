Seizoen BRC afgesloten met puntenkoers van honderd ronden

Foto Ron Pichel De renners op de steentjes van het parkoers tijdens de 100 ronden puntenwedstrijd.

WIELRENNEN - De wielrenners van BRC Kennemerland hebben het seizoen afgesloten met de inmiddels traditionele puntenkoers over honderd ronden. Een peloton van zo’n veertig renners startte zaterdagmiddag aan de loodzware wedstrijd.

Waar normaal degene die als eerste zijn wiel over de meet drukt de winnaar is, was er voor de afsluiter van het seizoen gekozen voor een puntenkoers. Om de 25 ronden werd er gesprint. Stefan Apelman verzamelde uiteindelijk de meeste punten. De Beverwijker, lid van DTS, had twee punten meer dan...