Wolf ’goed ziek’ van gelijkspel Uitgeest

UITGEEST - ,,In de dertien jaar dat ik trainer ben, heb ik dit nog nooit meegemaakt’’, stelde Uitgeest-trainer Florian Wolf na afloop van het duel met Alkmaarsche Boys (1-1) in de tweede klasse A.

De oefenmeester van de Uitgeesters had zich erover verbaasd dat zijn ploeg niet in staat was geweest het enorme overwicht in de tweede helft uit te drukken in meer doelpunten. ,,Wij kregen kans op kans. Alleen Jorn Brouwer wist tien minuten na rust te scoren’’, aldus Wolf.

FC Uitgeest...