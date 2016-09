Odin’59 blijft in het spoor van de kop

Foto Ron Pichel Eelke de Graaf (9) heeft de 2-0 gemaakt en wordt gefeliciteerd door zijn teamgenoten.

DERDE DIVISIE ZATERDAG - Odin’59 blijft in het spoor van de koplopers in de derde divisie zaterdag. De Heemskerkers wonnen op eigen veld met 3-0 van Jong FC Groningen en staan nu een punt achter ASWH en FC Lisse. Eerstgenoemde is aanstaande zaterdag de volgende opponent.

Door Sander Veraart - 18-9-2016, 16:35 (Update 18-9-2016, 16:35)

Hoewel Odin eigenlijk de hele wedstrijd niet in de problemen kwam was het eerste gevaar wel voor Groningen. Aanvoerder Roland Baas kreeg na ruim tien minuten spelen de eerste kans, maar wist deze niet te verzilveren...