Struve nu tegen Pool Omielanczuk

BEVERWIJK - Stefan Struve zou op zaterdag 8 oktober in Manchester vechten tegen de Rus Ruslan Magomedov, maar zijn tegenstander heeft zich teruggetrokken. De Pool Daniel Omielanczuk staat nu tegenover hem tijdens UFC 204.

De Beverwijkse MMA-prof kondigde zijn nieuwe tegenstander donderdag aan. Met nog 3,5 week voor het gevecht was het moeilijk iemand te vinden, maar het is toch gelukt.

De 34-jarige Pool Omielanczuk is sinds 2009 prof en sinds 2013 aangesloten bij de UFC, de Amerikaanse MMA-organisatie. Tot nu toe won hij 19 van de 26 partijen, de laatste drie voor de UFC in Londen, Glasgow en Amerika. Zijn laatste wedstrijd in het zwaargewicht was op 13 juli 2016.

Stefan Struve won 27 van zijn 35 partijen als prof. De 28-jarige Beverwijker won zijn laatste wedstrijd tijdens het UFC-gala dit jaar in Ahoy van de Braziliaan Silva. Hij sloeg zijn tegenstander al binnen een paar seconden knock-out. In 2012 versloeg Struve nog de huidige UFC wereldkampioen zwaargewicht Stipe Miocic, maar door een hartkwaal was de Noord-Hollander een tijd uit de roulatie.