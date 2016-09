Twee teams Max in de eredivisie squash

Foto Vincent van den Burg Het eerste vrouwenteam van Max dat ruim een jaar geleden de schaal won.

BEVERWIJK - Squashvereniging Max komt dit seizoen met twee teams in actie in de eredivisie. Na het kampioenschap in de eerste divisie hebben de mannen zich bij de vrouwen gevoegd op het hoogste niveau van Nederland. De vrouwen beginnen vrijdagavond uit tegen Meersquash, terwijl de mannen op woensdag 5 oktober de eerste wedstrijd spelen.

Door Kees van Dalsem - 15-9-2016, 15:13 (Update 15-9-2016, 15:13)

De mannen eredivisie is een van de topcompetities van Europa. De club moest dus serieus nadenken of het de promotie wel wilde maken. ,,Maar dankzij sponsoring van hoofdsponsor...