Famke Gildemacher beste verdedigende speelster op WK honkbal voor vrouwen

Foto WBSC Famke bij de prijsuitreiking. Rechts Esther Maliepaard.

CASTRICUM - Famke Gildemacher beleefde met het Nederlands honkbalteam al een uitstekend WK, maar de 18-jarige Castricumse viel ook individueel in de prijzen. In Zuid-Korea werd ze na de finale van het vrouwentoernooi uitgeroepen tot beste verdedigende speelster. ,,Stond ik opeens tussen mijn helden op het podium.’’

Door Kees van Dalsem - 14-9-2016, 15:29 (Update 14-9-2016, 16:30)

Niemand had Gildemacher voor de prijsuitreiking verteld dat ze naar voren geroepen zou worden. ,,Onze tolk wist het wel, maar die had niks gezegd. Het was een grote verrassing. Net als de prijs voor mijn...