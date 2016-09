Zege DEM met hangen en wurgen

EERSTE KLASSE A - Het was nog even billenknijpen voor trainer Rowdy Bakker, maar DEM heeft de wedstrijd tegen Zeeburgia zondagmiddag na een 1-0 achterstand toch in winst weten om te buigen. De Beverwijkers wonnen het duel in Amsterdam met 2-3.

Door Dennis Mantz - 11-9-2016, 21:29 (Update 11-9-2016, 21:29)

Een zwaarbevochten partij, zo zegt Bakker over de winst. DEM keek al snel tegen een achterstand aan, nadat Zeeburgia een penalty cadeau kreeg van de scheidsrechter. Bakker: ,,Ja, daar kan je natuurlijk altijd wel over redetwisten, maar deze vond ik wel...