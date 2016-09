De Kennemers vergeet de kansen af te maken tegen Zilvermeeuwen

Foto Ron Pichel Mike Adrichem schiet de 2-2 achter de keeper van Zilvermeeuwen.

TWEEDE KLASSE A - De Kennemers vergat gisteren tegen Zilvermeeuwen de kansen af te maken. Thuis werd het 2-2 voor de Beverwijkers. ,,De moeilijke ballen gingen er gelukkig wel in.’’

Door Kees van Dalsem - 11-9-2016, 20:43 (Update 11-9-2016, 20:43)

Mike Adrichem was het goudhaantje aan de kant van De Kennemers. De spits maakte al vroeg in de wedstrijd de 1-0 en zorgde ervoor dat De Kennemers een punt over hield aan de tweede competitiewedstrijd. Beide doelpunten waren mooi. De eerste van afstandje en de tweede na een lekker pass van achteruit....