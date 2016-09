ADO’20 wint en blijft koploper

HOOFDKLASSE A - Als je bijna twee uur onderweg bent naar je tegenstander, dan is het maar wat lekker als je terug kan keren met een overwinning in de tas, stelde ADO’20-trainer Thijs Sluijter na afloop vast. De Heemskerkers verzaakten tegen de lantaarndrager in de hoofdklasse niet en versloegen Bataven in Gendt met klinkende cijfers: 1-4.

Door Dennis Mantz - 11-9-2016, 20:32 (Update 11-9-2016, 20:32)

Sluijter zat nog niet koud op zijn stoel in de dug-out of Rick Neele kon de score voor de Heemskerkers al openen. ,,De eerste fase van...