Cas RC onderuit in Den Haag

RUGBY - Cas RC is de ereklasse met een nederlaag begonnen. Op bezoek bij HRC uit Den Haag werd met 23-18 verloren.

Door Derk Bruger - 11-9-2016, 19:54 (Update 11-9-2016, 19:54)

,,Het was een groot verschil met vorig seizoen toen we dik verloren op bezoek bij HRC”,vertelt trainer Rodney Hermans een dag na de wedstrijd. ,,Het was een harde en mooie pot en de teams waren erg aan elkaar gewaagd. Het bleef lang spannend en dat is mooi meegenomen want omdat we binnen zeven punten verschil bleven nemen we toch een...