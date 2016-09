Odin’59 scoort onvoldoende

DERDE DIVISIE ZATERDAG - Na vijf speelronden is Odin’59 tegen de eerste nederlaag aangelopen. De Heemskerkers leken al vroeg op voorsprong te komen maar Jim Hulleman faalde vanaf elf meter. Een treffer kort na rust was voldoende voor ONS Boso Sneek om het team van Richard Plug de eerste nederlaag toe te dienen.

Door Sander Veraart - 11-9-2016, 10:42 (Update 11-9-2016, 10:42)

Tien punten uit vijf wedstrijden is natuurlijk een goede start voor Odin, maar Plug wist dat er meer in zat zaterdag. ,,Als we de rest van het seizoen uit...