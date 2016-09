Hockeyclub Uitgeest opent dit weekend nieuw waterveld

Foto Ron Pichel Leden van hockeyclub Uitgeest op het nieuwe veld. De club viert dit seizoen ook het 40-jarig jubileum.

UITGEEST - Wat het bestuur van hockeyclub Uitgeest (MHCU) een aantal jaar geleden al voorspelde is uitgekomen, de club is uit haar jas gegroeid. Maar er staan een hoop veranderingen op stapel. Zo opent MHCU dit weekend het nieuwe watergrasveld en krijgt de vereniging volgend seizoen de beschikking over nog een nieuw veld.

Door Kees van Dalsem - 9-9-2016, 17:27 (Update 9-9-2016, 17:27)

Het was natuurlijk mooi geweest wanneer de club bij de start van het nieuwe hockeyseizoen twee velden tot haar beschikking had gehad, maar de aanleg van het tweede veld...