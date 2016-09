Nieuwe jeugdleden AVC dankzij Dafne-effect

Foto EPA/Yoan Valat Dankzij wereldtopper Dafne Schippers heeft AV Castricum meer leden.

CASTRICUM - AV Castricum merkt dat de atletieksport in Nederland in de lift zit. Dankzij het Dafne-effect heeft de club deze zomer al tientallen nieuwe jeugdleden kunnen verwelkomen.

Door Kees van Dalsem - 8-9-2016, 16:36 (Update 8-9-2016, 16:36)

,,We zijn gegroeid van ongeveer zestig pupillen naar zo’n tachtig pupillen’’, zegt voorzitter Joop Beentjes. Zonder dat de club moeite hoefde te doen stonden er de afgelopen weken opeens geïnteresseerde kinderen met hun ouders bij de training. ,,Een paar weken geleden nog in een keer een stuk of acht kinderen. We denken dat het...