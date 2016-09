Nieuw voetbalseizoen, nieuwe klassementen

BEVERWIJK - Een nieuw seizoen betekent nieuwe voetbalklassementen. In samenwerking met het Sina Voetballab Voetbalgala zijn er naast topscorersklassement, ook prijzen voor de beste speler, beste keeper, beste trainer, beste team en het talent van seizoen 2016/2017 van de IJmond.

Door Kees van Dalsem - 6-9-2016, 10:01 (Update 6-9-2016, 10:01)

Het topscorersklassement staat vandaag voor het eerst in de krant en zal na elke speelronde terugkeren. Nieuw is dit seizoen wel dat er een andere verdeelsleutel is. Een doelpunt van een voetballer uit de derde divisie geld als 1 punt, een goal...