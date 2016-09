Voetbalgala Vuurlinie feestelijke afsluiter van het seizoen

Foto Ron Pichel Anthony Correia: ,,We willen voor het voetbalgala bekende sprekers uit de voetbalwereld uitnodigen.’’

BEVERWIJK - Toen Anthony Correia afzwaaide bij Telstar en zijn maatschappelijke carrière vervolgde bij de Vuurlinie in Beverwijk kwam de oud-prof al snel met het idee om aan het einde van het seizoen een feest te organiseren voor voetballers. Maar, dacht Paul Klomp van de Vuurlinie, waarom maken we er geen voetbalgala van? Dat was een paar jaar geleden in Bobs toch ook een groot succes? Zo is er aan het einde van het seizoen het eerste Sina Voetballab Voetbalgala.

Door Kees van Dalsem - 6-9-2016, 9:59 (Update 6-9-2016, 9:59)

Klomp begon...